L’asso delle due ruote Mimmo Toni: "Ho fatto sacrifici, ma ripagati"

Siamo felici di dare voce a Mimmo Toni: vincitore di tanti titoli di ciclismo e motociclismo. "Piacere, sono Mimmo Toni, iniziai la mia carriera motociclistica all’età di sedici anni, abbastanza tardi rispetto ai giovani aspiranti professionisti. Ho deciso di abbandonare lo studio dopo l’esame di terza media per andare subito a lavorare. Il mio pensiero fisso era quello di comprarmi una moto, ma ero ostacolato da mio padre, che temeva che mi facessi male. Alla fine riuscii a convincerlo e, superato periodo di leva – che mi costò un anno lontano da casa – comprai una moto 125. Mi accorsi che la fatica del lavoro era notevole, quindi decisi di seguire la strada verso il professionismo. Quindi iniziai ad allenarmi con più perseveranza. La mattina mi svegliavo sempre presto per allenarmi all’aria aperta. Dopo un anno di gare, per la maggior parte vinte, trovai uno sponsor che mi diede una moto, sempre 125, con la quale riuscii a disputare solo un paio di gare. Lì mi infortunai al gomito e venni operato. Questa interruzione mi costò tre anni di assenza. Una volta ripreso, la mia determinazione mi impedì di seguire i consigli dei medici, secondo cui sarebbe stato meglio interrompere la carriera sportiva. Quindi ottenni il miglior risultato della mia vita, ovvero un secondo posto a una gara internazionale, dietro ad un olandese".

A seguire "passai ad enduro dove vinsi due campionati italiani amatoriali di moto rally e due campionati regionali – continua – Una delle mie più grandi soddisfazioni è stata la vittoria in una gara professionistica di moto rally, a Sassuolo, dove riuscii a battere tutti i piloti ufficiali. Finita l’esperienza con il motociclismo, passai al ciclismo. A trentacinque anni vinsi la mia prima gara e arrivai cinquantacinquesimo su un centinaio di concorrenti, al mondiale Mtb. Vinsi due campionati italiani di questa disciplina e dieci di ciclo-cross, di cui uno vinto proprio quest’anno, allo scoccare dei settant’anni. Vinsi anche un campionato regionale di discesa e uno di cross-country, portandomi a cambiare la bicicletta ogni anno. Ciò che mi spinge ad andare oltre è la passione per questo sport. Anche se la paura di un altro infortunio è sempre dietro l’angolo. Nonostante questo, la soddisfazione è tanta e sovrasta il pensiero negativo. Attualmente non ho ancora degli obiettivi futuri, però, mi piacerebbe, come ultima gara, disputare il mondiale over settanta di ciclo-cross. Nella mia carriera ho vinto circa trecentocinquanta gare di categoria". Mattia Travaglioli Leonardo Valentini III B