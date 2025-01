L’associazione ha compiuto vent’anni: "Per l’autunno 160 km in notturna"

L’associazione Quadando Carpineti ha spento le venti candeline della torta di compleanno lo scorso ottobre. Il gruppo conta ora circa una ventina di componenti, quasi tutti provenienti dai comuni di Carpineti e Casina e le attività dell’associazione si articolano in differenti sezioni, la più importante è sicuramente legata ai quad, ma si trovano anche motociclismo, autocross, automobilismo e attività ricreative e culturali.

Anzi, proprio queste ultime sono un fiore all’occhiello dell’associazione: i componenti, infatti, spesso sono coinvolti nella promozione, valorizzazione e tutela del territorio matildico, oltre alla divulgazione gratuita di eventi, feste e fiere. E un evento che rimarrà per sempre impresso nella storia di Quadando è la partecipazione alla fiera di San Vitale a Carpineti nel 2016 per permettere a diversi ragazzi disabili di fare un giro in quad.

L’idea nacque tra i membri dello staff Quadando, poiché un ragazzo diversamente abile carpinetano chiedeva spesso di poter salire sui mezzi: desiderio soddisfatto con un circuito creato appositamente con tanto di curve e piccoli dossi nell’area compresa fra la biblioteca comunale e il Parco Matilde, lontano dal traffico, per permettere ai ragazzi disabili presenti di salire sui quad e farsi un giro da passeggeri in sicurezza.

"Per il 2025 – dice il presidente Simone Guidetti – stiamo già pensando al raduno di inizio autunno: ci piacerebbe fare un giro in notturna, come si organizzava a Bazzano, di circa 160 chilometri, unendo nel percorso i comuni di Carpineti e Casina. Poi, visto il successo della slitta di Babbo Natale, sicuramente ripeteremo, anzi siamo aperti a collaborare anche con la Croce Rossa di Carpineti per replicare quanto fatto con quella di Casina".

c. c.