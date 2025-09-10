L’associazione ’Il Mucchio’, gente generosa. Dona 5mila euro perché tutti possano fare sport

L’associazione ‘Il Mucchio’ di Scandiano dona 5mila euro a favore di All Inclusive Sport. La nota realtà scandianese ha deciso di sostenere per il quarto anno consecutivo All Inclusive Sport, il progetto provinciale reggiano di inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva, coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia. La donazione contribuirà a sostenere le spese dei tutor impegnati per tutto il prossimo anno sportivo a fianco di 250 giovani atleti con disabilità, senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie e per le associazioni sportive che li accoglieranno.

Il Mucchio è da tempo a fianco del progetto. Lo fa con sostegni diretti e lo fa ospitando la festa di fine anno sportivo di All Inclusive Sport all’interno del proprio torneo, allestito nell’area sportiva, grazie alla disponibilità e collaborazione della Polisportiva Scandianese. Nel 2025 il ritrovo ha battuto ogni record di presenza con oltre mille persone transitate per la manifestazione, per giocare e assistere a tante prove di sport inclusivo e poi accolti dalla cucina dei volontari del Mucchio.

L’intero incasso di 5mila euro derivante da bar e ristorante è stato donato interamente ad All Inclusive Sport. Una cifra importante che sarà utile per realizzare le attività della prossima stagione sportiva ormai alle porte.

m. b.