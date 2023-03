L’Associazione nazionale sottufficiali "Orgogliosi della collega Gabriella Madormo"

L’Associazione nazionale sottufficiali d’Italia, per voce del presidente Gaetano Ruocco, si dice "orgogliosa della collega dei Carabinieri che ha salvato un anziano da un’aggressione". Come si ricorderà, qualche giorno fa – nel parcheggio del tribunale – una coppia di fratelli ha aggredito brutalmente un anziano che pochi minuti prima, durante un’asta giudiziaria, aveva acquistato la casa di uno dei due. "Solo l’intervento di un maresciallo dei carabinieri, Gabriella Madormo, in forza presso la sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, ha evitato ulteriori danni fisici all’anziano", ricorda l’Ansi. "Orgogliosi della collega dei Carabinieri che ha salvato un anziano dalla furia di due aggressori – dichiara il presidente Gaetano Ruocco – ci congratuliamo con lei per il tempestivo intervento in difesa dell’uomo, compiuto con grande professionalità e prontezza di spirito".