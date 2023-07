’Lassociazione’ suona per il Grade Tris di appuntamenti a Vetto

A Gatta, al Mulino, stasera alle 21 per gli appassionati del folk-rock si tiene il concerto del gruppo Lassociazione, organizzato dalla Croce verde di Villa Minozzo assieme al Grade (10 euro, info: 349 1206710). A Felina "Tegge Futur Festival" oggi è dedicato al tema "Economia circolare": dalle 9 alle 13, torneo di scacchi, laboratori e giochi per bimbi e ragazzi; alle 15,30, mercatino circolare e giochi per bimbi; alle 17,30, incontro "Futuro sostenibile", con storie di Pmi innovative; alle 19,30, cena con degustazione; alle 21, musica con "DND 2.0". A Leguigno "Sagra paesana di Sant’Anna", con musica dal vivo e, dalle 19, cena (info: 339 6853886). A Carpineti, al parco Matilde, oggi e domani, "Festa della Croce rossa". A Marola (Carpineti), alla sede della Proloco, alle 21, "Le antiche dantesche", letture e proiezioni a margine della mostra di pittura di Leda Tagliavini. A Vetto, all’arena estiva, dalle 21, ballo liscio con l’orchestra "Ivana Group" (info: 0522 815221); in piscina, degustazioni, animazione e musica dal vivo. A Crovara, all’ostello "La Rupe di San Giorgio", per il 4° appuntamento del "Terre Matildiche Music Fest", arriva il beat Italiano anni ’60 con "Pronti Attenti Via", musica dal vivo e possibilità di cena su prenotazione (info: 380 7747903). A Groppo (Vetto), "Birra Rock Replay", cena con prodotti tipici e musica dal vivo (info: 347 0436024). A Gazzano, alle 21, commedia dialettale. A Civago, in piazza Umberto Monti, alle 17, premiazione del 1° concorso letterario "Alfio Monti", con letture di Fabio Gaccioli. A Sologno, alle 16, per la "XLV Rassegna nazionale del teatro popolare", rappresentazione del "Maggio epico" della "Compagnia Monte Cusna". A Cerré Marabino (Toano), oggi e domani, 20ª "Sagra del Tortello cereliano" (info: 338 9957011). A Muraglione (Baiso), oggi e domani "Festa dello sport". Poi c’è "Viano Summer Festival": festa della birra, giochi, street food, mercatino e musica con Marco J Mammi. Ad Acquabona, al circolo, "Festa delle aie", con cena all’aperto.

Giuliana Sciaboni