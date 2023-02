Lastre di amianto nel canale

Grazie ad alcune segnalazioni è stato possibile recuperare alcune lastre di amianto che erano state gettate, ovviamente in modo illecito, in un canale di bonifica alla periferia di Boretto. Con l’abbassamento del livello delle acque, in questo periodo di fermo dell’irrigazione agricola, sono emerse le lastre. Grazie proprio ad alcuni cittadini, la presenza degli scarti è stata segnalata in municipio, da cui è partita la richiesta di intervento per il recupero, effettuato dal personale della società Sabar.