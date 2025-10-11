L’astronauta Maurizio Cheli ai giovani:: "Ragazzi, inseguite i vostri sogni"

Un evento speciale si è svolto ieri mattina davanti a centinaia di ragazzi, al centro Malaguzzi. L’appuntamento – organizzato da Realco (cooperativa di cui fanno parte Ecu ed Economy) assieme all’agenzia Coro Marketing – era dedicato alle scuole primarie di Reggio Emilia (terze, quarte, quinte) con la presenza dell’ex astronauta Maurizio Cheli, originario di Zocca (Modena). Cheli ha fatto sognare i bambini presenti con l’emozionante racconto del suo viaggio spaziale a bordo dello Space Shuttle Columbia nel 1996.

Attraverso la metafora dello spazio, Maurizio Cheli ha offerto spunti su come sia importante inseguire i propri sogni mediante l’impegno, la tenacia e lo spirito di squadra; ha fatto sognare i bambini con immagini e aneddoti su come si affronta una missione spaziale, ha condiviso foto scattate dalla navicella delle città italiane e sensibilizzato sulle problematiche ambientali (come ad esempio lo smog sulla pianura padana). Inoltre ha fatto sorridere tutti raccontando che "la Nasa gli ha concesso di portare in missione il suo amato Parmigiano Reggiano".

"Sigma ed Ecu, attraverso questo evento, vogliono rinnovare l’impegno verso la propria comunità e verso lo sviluppo e la crescita dei più piccoli mostrando la propria vicinanza alle istituzioni scolastiche del territorio", fanno sapere.