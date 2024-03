L’Atlante di Paletnologia di don Chierici

Questo pomeriggio alle 17,30, l’auditorium Credem ospita la presentazione del volume ’L’Atlante di Paletnologia del Reggiano di don Gaetano Chierici’, a cura di Iames Tirabassi, Roberto Macellari, Giuseppe Adriano Rossi. Il bicentenario della nascita dell’archeologo reggiano don Gaetano Chierici (1819 – 1886) è stata l’occasione per un’approfondita analisi della sua opera e del suo grande lascito culturale. In particolare, il Convegno di studi ’Attualità di don Gaetano Chierici archeologo, museologo e maestro di impegno civile’, che si è svolto proprio a Reggio nel settembre 2019, ha permesso una puntuale rivisitazione dell’intenso lavoro di scavo e di musealizzazione dei reperti da lui compiuto, nonché del suo apporto alla nascita e allo sviluppo della paletnologia. Ma l’indagine non si è fermata ed è proseguita concentrandosi in particolare sul ricchissimo patrimonio di materiale documentario del Chierici conservato a Reggio e non ancora edito o adeguatamente studiato. E’ il caso del progetto di un "Atlante di Paletnologia del Reggiano", per il quale lo stesso don Gaetano Chierici fece predisporre dall’allievo Pio Mantovani ben 18 ‘tavole in folio’ rappresentanti oggetti reperiti negli scavi. Un sogno a lungo accarezzato, ma mai diventato realtà: infatti 14 tavole furono stampate a Firenze. Ora l’opera preziosissima ed inedita è diventata realtà. Con la curatela di Iames Tirabassi, Roberto Macellari e Giuseppe Adriano Rossi è stata pubblicata nella collana "Fonti e Studi" della Deputazione Reggiana, di cui lo stesso don Gaetano Chierici fu fondatore e attivissimo socio dal 1861 alla morte. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Info: deputazionereggioemilia@gmail.com