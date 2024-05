L’Atletic Progetto Montagna conferma i tecnici Montecchi ritorna allo Sporting Cavriago

Continuano a piovere novità in ottica prossima stagione nel calcio dilettanti. In Prima categoria il Masone ha confermato Marco Marchesini come allenatore, e con lui anche il vice mister Fausto Spadali e il preparatore dei portieri Davide Bigliardi. Oggi, come ricordiamo qui accanto, orange impegnati nei playoff regionali con la Sannazzarese. Appena retrocesso in Prima, l’Atletic Progetto Montagna ha messo a segno le prime decisioni. Confermato lo staff tecnico con mister Mattia Ferretti (nella foto) e il vice Sergio Iattici pronto alla quarta stagione di fila sotto la Pietra di Bismantova. Il nuovo direttore sportivo, invece, è Davide Giampellegrini, che aveva ricoperto questo ruolo nella stessa società già in passato. In Eccellenza da monitorare il percorso di Andrea Caselli, centrocampista del 2001 che potrebbe vestire la maglia della Vianese seguendo la rotta di mister Umberto Sarnelli (ovvero il passaggio dal Real Formigine a Viano). Da definire anche il futuro del trainer Claudio Gallicchio: da capire se rimarrà o meno alla Correggese, e non è da escludere un possibile risvolto che porti il mister sulla panchina del Lentigione. Novità anche in Seconda categoria. Il Santos abbraccia come nuovo allenatore Maurizio Nobili, reduce da un biennio con la Virtus Bagnolo. La società ha virato su Nobili dopo la separazione arrivata in comune accordo con mister Gino Piumi. La Campeginese, che spera in un ripescaggio in Prima categoria che sembra molto probabile, ha salutato mister Davide Ferrari e al suo posto ha puntato su Aldo Viani (ex Quattro Castella), che verrà col vice Andrea Baroni. A proposito di Ferrari: la direzione sembra essere quella della Virtus Calerno, che ad inizio maggio ha salutato mister Luca Padula. Da Calerno a Campegine, invece, ha già percorso la strada Simone Righi, difensore del ’99 che appunto vestirà la maglia della Campeginese. Anche lo Sporting Cavriago ha scelto il nuovo timoniere: è tornato mister Francesco Montecchi, insieme al collaboratore Matteo Serra (vice).

g.m.