L’attacco di Forza Italia: "Sperperi in consulenze"

"Una parte importante della spesa fuori controllo dell’Ausl di Reggio è dovuta all’annoso e irrisolto problema dei medici a gettone e altri sanitari reclutati con consulenze: dal 2023 al 2024 la spesa per le consulenze per questi sanitari non dipendenti del SSR è schizzata a 16.130.774 euro, un aumento di 5 milioni da un anno all’altro. "È quanto hanno evidenziato i consiglieri regionali di Forza Italia, Pietro Vignali, presidente del Gruppo nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e Valentina Castaldini, consigliere questore, tornando sulla questione del buco da quasi 24 milioni dell’Ausl di Reggio cristallizzato nel consuntivo del 2024.

"Il capitolo ‘Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie’ è aumentato dl 30 % – incalzano Vignali e Castaldini –. A esso si devono sommare altri 2,6 milioni di euro stanziati per cooperative di medici, altro elemento che da anni contraddistingue la fallimentare gestione del personale e che appunto nel 2023 l’allora assessore regionale Donini aveva promesso di eliminare. Invece, le Ausl di Modena e Reggio stanno ancora proseguendo su quella tipologia di collaborazioni. Anche la Corte dei conti aveva criticato questa modalità di spesa per il personale, evidenziando che altera il mercato, mentre sindacati ed esperti di settore hanno osservato che genera sfiducia nei medici ospedalieri e offre un servizio che non può essere uguale a quello degli interni".

"Inoltre, l’Ausl di Reggio ha cercato di infilare la polvere sotto il tappeto spostando i costi per assistenza medica presso i servizi di pronto soccorso dell’azienda forniti da società cooperative private, dalle prestazioni di specialistica ambulatoriale al generico conto ‘Altri servizi sanitari’. Va pure notato che nel preventivo 2024 il costo del personale atipico era stato considerato in linea con il consuntivo 2023, anche se erano stati stimati in aumento i costi per prestazioni aggiuntive, in modo da poter aggredire le liste d’attesa, altro enorme problema della sanità regionale compresa quella reggiana. Invece, nel consuntivo 2024 si è registrato un aumento dei costi sostenuti per lavoro interinale e per personale con incarichi libero professionali, mentre è rimasto in linea con il preventivo il costo sostenuto per le prestazioni aggiuntive erogate, per ridurre le liste".

"I problemi che si volevano e dovevano risolvere a livello di efficienza e di costi dal ’23 al ’24 si sono aggravati – hanno concluso i consiglieri –. È necessario che a questo punto la giunta spieghi nel dettaglio le ragioni del boom delle consulenze e del mantenimento delle coop private e si faccia carico di risolvere queste criticità non da poco".

red. cro.