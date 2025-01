L’attacco di Pagliani: "La Fiera rimane dov’è: evitato un errore"

"Il centrodestra scandianese da 20 anni si oppone al trasferimento dei padiglioni fieristici di Scandiano: avevamo ragione su tutta la linea e finalmente, per cause esterne alla volontà delle amministrazioni di sinistra, ora si è dovuto cambiare rotta". A sostenerlo è Giuseppe Pagliani, capogruppo dell’opposizione a Scandiano e consigliere provinciale. L’esponente di Forza Italia spiega che per "oltre 20 anni le amministrazioni hanno farneticato riguardo al trasferimento dei padiglioni fieristici fuori dal centro storico avviando, costosi quanto inutili, espropri di terreni nelle aree che si trovano alla fine di viale Mazzini in prossimità dell’incrocio con la Pedemontana. Da sempre ci opponiamo al trasferimento della fiera: nonostante le tante promesse dei sindaci, le costosissime azioni legali avviate, i proclami propagandistici finiti nel nulla, svuotare il centro storico della zona fiera sarebbe stato un errore devastante".

Per Pagliani questa scelta "insensata avrebbe rischiato di far morire il centro storico definitivamente: già risulta deserto negli orari serali e notturni per buona parte dei mesi all’anno. L’ipotesi di spostamento della zona fiera sarebbe stato un errore imperdonabile". Il consigliere chiede risposte per i "costi sostenuti dalle amministrazioni precedenti per gli espropri dei terreni e di progettazione per progetti che non vedranno mai la luce. La fortuna di aver evitato un grave errore delle amministrazioni passate si deve trasformare in una grande opportunità di rilancio di nuove idee e iniziative".

m. b.