L’attacco di Tarquini: "Scelte sbagliatissime di spostamento di uffici e servizi nella zona nord"

Senza servizi il centro muore. Viene da chiedersi come possa essere diversamente. E non è tutta colpa delle vendite online, come gli stessi negozianti denunciano di fronte all’insuccesso di questo periodo di saldi. L’e-commerce ha cambiato le abitudini e le dinamiche degli acquisti ma non è la causa della devastazione del centro. Qui il problema è che le amministrazioni locali che si sono succedute da vent’anni a questa parte, hanno fatto scelte sbagliatissime di pressoché totale decentramento degli uffici e dei servizi. Tutto è stato spostato nella zona nord, quella dello sviluppo cittadino, come se il centro potesse al contempo restare un’isola felice in cui passeggiare amabilmente nel silenzio del giorno e della sera. Ma che favola è stata immaginata? Pura fantasia. Non v’è chi non veda che o si inverte subito la rotta o in città non resterà più nulla. Solo qualche eroe coraggioso e qualche tavolino. Questa giunta non sta dando alcun segnale di cambiamento. Anzi, in un malcelato intento protettivo delle giunte precedenti, continua a proporre eventi che portano chiasso e movimento per qualche ora o per qualche giorno, ma niente di più. Un po’ come quando si cerca di accendere il camino con un foglio di carta. La fiamma è immediata, ed anche alta, ma finisce subito e la legna non brucia. Ci vuole una fiammella ben diversa, costante, fatta di giusta progettualità, di scelte lungimiranti che vedano la ricollocazione in città di poli attrattivi e che coinvolgano soprattutto chi in centro ci vive, ci lavora e vuole continuare a farlo.

Giovanni Tarquini(Lista Civica per Reggio)