L’attesa per la nazionale di calcio. Azzurri domani alla Mediopadana. La carica dei 15mila allo stadio

Nonostante la scoppola di venerdì sera contro la Norvegia e l’assenza di grandi campioni, la nazionale è pur sempre la nazionale. La febbre azzurra contagia Reggio dove l’Italia domani sera scenderà in campo allo stadio Città del Tricolore, alle 20,45, contro la Moldavia per rimettere in carreggiata il suo cammino nelle qualificazioni mondiali.

La squadra del ct Luciano Spalletti arriverà in treno alla stazione Mediopadana intorno a mezzogiorno di domani, col consueto bagno di folla entusiasmante a caccia di selfie e autografi dei propri beniamini. Ad attenderli ci sarà un bus che poi porterà i calciatori al Classic Hotel di San Maurizio dove alloggeranno in attesa del match. Non sono previsti allenamenti su qualche campo reggiano, con la rifinitura in programma direttamente al Mapei Stadium dove sono attesi 15mila tifosi sulle tribune.

È la quinta volta che la nazionale di calcio giocherà nella nostra città che ha sempre portato fortuna (quattro vittorie su quattro con 12 reti segnate, senza mai subirne una), sperando che continui ad avere effetto anche stavolta. L’ultima risale a quasi quattro anni fa, l’8 settembre 2021 con la vittoria per 5-0 contro la Lituania, sempre in occasione delle qualificazioni mondiali. Alla vigilia di quel match, l’allora sindaco Luca Vecchi consegnò il Primo Tricolore all’ex ct Roberto Mancini per la vittoria agli Europei del 2020.

Andando a ritroso, gli Azzurri giocarono nel novembre 2020 contro la Polonia, vincendo 2-0 nel match valido per il girone di Uefa Nations League. Per l’occasione, nei giorni precedenti alla partita, ci fu la commovente visita del compianto Gianluca Vialli all’ospedale Core; l’ex campione di Juventus e Sampdoria morirà il 5 gennaio di tre anni dopo per un male incurabile.

Prima ancora, nel settembre 2017, la selezione dell’allora contestatissimo ct Ventura vinse sempre sull’erba reggiana contro Israele (qualificazioni mondiali) con gol di Ciro Immobile dopo i fischi a fine primo tempo per una prestazione opaca per usare un eufemismo. Infine, nel novembre 1995, ci fu la primissima volta a Reggio della nazionale di calcio nell’allora stadio Giglio da poco inaugurato: gli Azzurri vinsero con un roboante 4-0 contro la Lituania (tripletta di ‘Magic Box’ Gianfranco Zola e rete di Alex Del Piero).