L’attore ci mette sempre la faccia

Stasera alle 21 al teatro comunale di Bagnolo la nuova stagione propone "Faccia un’altra faccia" con Tiziana Foschi e Antonio Pisu. Arrivati ad un certo punto della propria carriera, viene il momento per un artista di raccontarsi addosso, di guardare indietro e riflettere su quello che si ha fatto e che si sta facendo, in attesa di leggere il copione della vita, quello del punto di arrivo, che comunque sarà sempre il prossimo.

In questo caso Tiziana Foschi, nella duplice veste di autrice e protagonista, affidando la regia ad Antonio Pisu in scena si alternano pillole di costruzione del personaggio teatrale. Questo spettacolo cerca di scatenare una risata, stimolare un pensiero, suscitare un ricordo, cerca una nuova faccia da mostrare". La troverà? Ma la starà veramente cercando o è tutta una amabile presa in giro? "La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda. A volte è inclusiva e accogliente altre è scostante, inadeguata", spiega l’autrice. Si apre la nuova stagione del teatro Cervi di Brescello. Stasera alle 21 va in scena "… Fino alle stelle. Scalata in musica lungo lo stivale" con Agnese Fallongo e Tiziano Caputi nei panni di Maria e Tonino, una coppia siciliana degli anni Cinquanta che porta il pubblico in un viaggio di musiche, dialetti e leggende che attraversano tutta la penisola, fino alle… stelle.

a.le.