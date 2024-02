L’attore Ermito ospite alla Divinoteca

L’attore Mario Ermito ospite, nelle serate di venerdì e sabato, alla Divinoteca Rubiera. Ermito è stato accolto da Antonio Sepe, titolare del locale nonché agente di alcuni vip tra cui Ermito che, durante la sua visita rubierese, ha intrattenuto il pubblico proponendo alcune canzoni. "Grande successo – spiega il titolare Sepe – per la presenza nel locale di Mario che ha pure molto apprezzato Rubiera, visitata nel corso delle due giornate. In tanti hanno partecipato alle serate alla Divoneteca Rubiera". Ermito nel passato ha preso parte ad alcuni noti programmi tv di Canale5 (Grande Fratello) e Rai1 (Tale e quale show). Il giovane attore ha partecipato a fiction Rai e Mediaset. "Il suo percorso artistico – ricorda Sepe – è proseguito con successo anche in Spagna. Siamo molto contenti per la sua visita all’enoteca dove ha incontrato tante persone. Due giorni con Ermito, attore internazionale che a maggio, dopo un’importante esperienza professionale in Spagna, tornerà a trovarci a Rubiera".

Matteo Barca