L’attore Gherpelli trionfa anche da coltivatore: i suoi biscotti ’arditi’ sono da Oscar

Un ‘Oscar’ speciale all’attore Andrea Gherpelli, che non arriva però per successi e meriti cinematografici, ma dall’impegno che mette nella sua campagna, nell’azienda agricola di famiglia di cui non rinuncia a prendersi cura, studiando e producendo farine antiche.

Per i "Biscotti Arditi" ad Andrea Gherpelli, alla sua famiglia e all’azienda Casa Vecchia di Correggio è andato il prestigioso Premio Villani, assegnato dall’Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 da Orio Vergani.

Un delizioso prodotto ottenuto dalla lavorazione di mais rosso e farina macinata a pietra del frumento antico Ardito (coltivazione conosciuta dal 1920). Il Premio Villani viene assegnato soltanto a prodotti artigianali di comprovata tipicità locale, con una tradizione da mantenere e tutelare.

"È un piacere consegnare il premio Villani, completamente meritato, alla famiglia Gherpelli per i suoi Biscotti Arditi. In particolare, l’apertura dello spaccio che si trova a Correggio offre prodotti esclusivi: farine, biscotti e pasta di qualità, confezionati direttamente dalla famiglia Gherpelli": è la motivazione espressa dall’Accademia Italiana di Cucina per il dolce creato dall’azienda agricola Casa Vecchia. La cerimonia conviviale di premiazione sarà questa sera alle 20,15 all’Osteria Emilia di Campogalliano (Modena), organizzata dalla delegazione di Carpi e Correggio dell’Accademia (per informazioni: Marco Catellani 3357076317).

Stella Bonfrisco