L’attrice Chiara Tomei legge Liliana Segre

Finalmente Domenica - domattina alle 11 alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli - porta l’attrice Chiara Tomei, che legge brani tratti da "Scolpitelo nel vostro cuore", scritto da Liliana Segre.

In occasione delle Giornate della Memoria, questa testimone dell’orrore della Shoah e sopravvissuta al campo di concentramento racconta di sé stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza del passato sia un ponte per parlare dell’oggi. È un testo pensato per ragazzi, che la senatrice Segre legge durante le sue testimonianze nelle le scuole, ma è anche una vicenda che riguarda tutti perché la storia non si ripeta. Ingresso libero.