L’aula di musica della scuola intitolata a Henghel Gualdi

La conclusione dell’anno scolastico è stata caratterizzata da musica e canto, a San Martino in Rio. Gli studenti si sono esibiti intonando inni nazionali e brani corali. Presenti pure il dirigente scolastico Mariagrazia Culzoni e l’assessore alla scuola Rosamaria D’Urzo. Subito dopo l’esibizione si è proceduto all’inaugurazione della targa per l’intitolazione dell’aula di musica della scuola al grande clarinettista sammartinese Henghel Gualdi, iniziativa che si colloca all’interno del ricco programma per le celebrazioni del centenario della nascita dell’affermato e compianto musicista. "Dedicare l’aula di musica al nostro illustre concittadino non è solo un modo per mantenerne vivo il ricordo, ma vuole essere uno stimolo quotidiano per i ragazzi a non demordere nella ricerca del proprio talento e nell’impegno a coltivarlo con passione e rigore per raggiungere risultati eccellenti" ha dichiarato l’assessore D’Urzo. Che ha aggiunto: "Avere davanti esempi di vite speciali, come quella di Henghel Gualdi, non può che aiutare i ragazzi a credere nei propri sogni, così come la passione degli insegnanti è un elemento imprescindibile per garantire loro un percorso scolastico fecondo". Il rappresenta istituzionale ha poi ringraziato il personale scolastico, "per il prezioso lavoro".