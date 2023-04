Laura Carditello esordisce con "Un morso di libertà" I lettori di Wattpad premiano il suo primo romanzo

Per il suo romanzo d’esordio, "Un morso di libertà", ha scelto una piattaforma social, dedicata alla scrittura e lettura, giovane e gettonata. La ‘scrittrice in erba’ è Laura Carditello, 45 anni, originaria di Genova, ma dal 2011 residente a Sologno, dove si è trasferita con il marito per "allontanarsi da una città caotica". Il romanzo, che potrebbe essere catalogato nel genere "Young adult", è in corso di pubblicazione a puntate su "Wattpad", social network lanciato nel 2006, accessibile gratuitamente sia tramite sito web (con credenziali Facebook o Google), sia tramite applicazione, dove è possibile pubblicare ma anche seguire un autore, commentare, votare e condividere le proprie preferenze. Attualmente il libro ha superato le 5 mila letture.

"Ho pensato che potesse essere un buon inizio - spiega l’autrice -, per testare se poteva piacere oppure no. Ho pubblicato i primi capitoli il 27 dicembre e ho proseguito con tre alla volta, ogni martedì e venerdì. Il romanzo sta ottenendo buoni riscontri. Sto avendo lettori anche in Turchia (Wattpad permette di vedere dove ti leggono). Molte persone mi dicono che le emoziona, non ci si annoia, s’immedesimano nella protagonista, e trovano lo stile fresco e scorrevole".

"Un morso di libertà" parla di Elisabetta, una ragazza di 18 anni, appartenente alla classica famiglia della piccola borghesia genovese, che ha trascorso la propria vita tra casa e scuola, soffocata dalle aspettative di una madre possessiva e ansiosa. Alla fine del liceo, tuttavia, riesce a ottenere il permesso di andare in vacanza-studio all’estero, dove per la prima volta sarà libera. Libera di fare nuove esperienze, frequentare chi vuole, sognare una vita diversa. "Non è un’autobiografia - precisa la scrittrice -, però di solito si scrive di cose che si conoscono. Nel libro ci sono descrizioni di posti che ho visto, perché in passato ho viaggiato molto. In futuro vorrei scrivere libri di viaggi". Laura nutre la passione per la scrittura da quando era ragazza. "Avevo iniziato a scrivere un romanzo che ho lasciato lì nel cassetto - racconta -. Con la pandemia ho ripreso la mia passione. Mi ha aiutato anche psicologicamente, è stato uno strumento d’evasione". Ed è solo l’inizio. "Ora sto traducendo il libro in inglese, lo pubblicherò sempre su Wattpad. Poi spero di riuscire anche in formato cartaceo con una casa editrice. Sicuramente non mi fermerò".

Giuliana Sciaboni