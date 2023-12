Laura Mars canta la nostra storia

Stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra, in centro al paese, è in programma il concerto "Non sono solo canzonette" con la voce della cantante reggiana Laura Mars, accompagnata dalla musica di Ivano Borgazzi ed Emanuele Sgarbi.

Un viaggio temporale nella musica italiana dalla metà degli anni Cinquanta in poi, in cui la canzone leggera che accompagna il boom economico italiano si avvicenda all’esposizione di temi sociali e politici espressi nel progetto Cantacronache, al quale prese parte anche Italo Calvino come paroliere tra il 1958 e il 1960. Laura Mars è una voce nota nel panorama musicale reggiano e non solo. Biglietti a 10 euro.

Prevendite online su bit.ly/laltroteatro oppure a sede Arci di viale Ramazzini a Reggio, al Centro Ottico di piazza XXV Aprile o a La Casa delle Cose di piazza della Pace a Cadelbosco Sopra.