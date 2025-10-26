L’Auser compie 25 anni: "Realtà insostituibile"

Bibbiano ha celebrato ieri mattina, al Teatro Metropolis, i 25 anni di attività dell’Auser locale, realtà insostituibile nel tessuto sociale del paese, che ha dimostrato la forza dei suoi valori e la capacità di unire la comunità. La giornata si è aperta con la benedizione degli automezzi Auser da parte di don Wojciech, momento simbolico che ha preceduto l’incontro pubblico con soci, volontari, amministratori e cittadini. A fare gli onori di casa la presidente Vincenza Maraffi, che ha presentato i nuovi mezzi in dotazione all’associazione: due Dacia, un pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili e un Doblò. Strumenti indispensabili per garantire ogni giorno decine di spostamenti. Migliaia di chilometri percorsi ogni mese da un gruppo di 85 volontari attivi di ogni età, "che però non bastano mai", ha sottolineato la presidente.

Durante la mattinata è stato proiettato un filmato che ha ripercorso i 25 anni di attività dell’Auser. "Mi riempie la vita perché faccio del bene agli altri, facendo bene a me stessa. È impagabile", ha affermato Giuseppina Catellani, da vent’anni impegnata nell’associazione. Oltre al trasporto sociale, Auser Bibbiano gestisce il servizio di "Telefono amico", che riceve e fa chiamate alle persone sole. Tra i momenti più toccanti, l’intervento di Orio Vergalli, sindaco al momento della fondazione dell’associazione, oggi novantatreenne: la sua testimonianza ha ricordato le radici di una storia fatta di dedizione e solidarietà. La celebrazione si è conclusa con il taglio della torta dove la mano della presidente era accanto a quella del nipotino Nicolò.