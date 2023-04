L’Auser lancia un allarme truffa

Suona e bussa alle abitazioni delle persone, soprattutto anziani, presentandosi falsamente come volontario dell’associazione Auser e proponendo dei buoni premio. Ma si tratta di un tentativo di truffa. Lo segnalano i responsabili dell’Auser, sottolineando come nessun componente o collaboratore dell’associazione propone buoni di alcun tipo e neppure si presentano a domicilio, se non su richieste delle stesse persone. Alcuni episodi sono stati segnalati nella zona di Cadelbosco Sopra, ad opera di un individuo che si presenta come volontario Auser. Ma la persona in questione non appartiene all’associazione. Gli episodi sono già stati segnalati ai carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra ad opera dell’Auser del paese. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti, soprattutto se sono in ballo soldi.