L’Auser organizza incontri anti truffe a Bagnolo e Fabbrico

Un ciclo di incontri contro false notizie e truffe online. Viene organizzato da Auser, Federconsumatori e Spi-Cgil con il primo appuntamento martedì 31 gennaio dalle 15 al Ctl di Bagnolo con una lezione di Lucia Lusenti e gli interventi di Vera Romiti e Amabile Carretti, in rappresentanza degli enti promotori.

Gli incontri proseguiranno il 21 febbraio dalle 15 al cinema Cristallo di Fabbrico, il primo marzo al centro sociale Auser di viale Filippini a Luzzara, mentre altri simili appuntamenti verranno organizzati successivamente pure a Reggio, Montecchio, Castelnovo Monti e Viano.

L’obiettivo è diffondere lo spirito critico delle persone, come lettori e divulgatori social, per evitare di cadere in false credenze o in truffe.