"L’Ausl accorpa le automediche, ma saranno i cittadini a pagare"

"Forte preoccupazione e dissenso" da parte dello Snami (il sindacato nazionale autonomo dei medici italiani) per le "innumerevoli segnalazioni ricevute relative all’improvviso ed imminente accorpamento delle automediche di Guastalla-Correggio e Montecchio-Scandiano".

Accorpamento punta l’indica la sigla sindacale, che comporta "di fatto il taglio di due automediche attualmente operative". L’accusa all’Ausl di Reggio Emilia è di aver agito "in sordina, senza condivisione degli intenti", nella scelta di eliminare "due mezzi di soccorso medico avanzato, raddoppiando così il bacino di utenza (da 65.000 a 150.000 abitanti) al mezzo medico unico rimanente, con inevitabile ripercussione sull’efficacia di un servizio essenziale tempo-dipendente quale è il servizio di emergenza medica territoriale".

Inoltre "occorre far notare – sempre secondo lo Snami – che l’estensione del territorio e l’aumento del bacino di utenza di fatto determina ripercussioni non solo in termini di allungamento del tempo di attesa del mezzo ma anche in termini di effettiva disponibilità del mezzo medico avanzato in caso di necessità rendendo tale manovra inaccettabile perché, come sempre, è il cittadino a pagarne le conseguenze".