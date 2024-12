L’Ausl elogia l’infermiera. Marianna Corda

Elogi anche dall’Ausl a Marianna Corda, l’infermiera di 52 anni che nei giorni scorsi aveva salvato un neonato in una strada a Bosco. Il bimbo, di nemmeno un anno, era stato colpito da un improvviso malore che aveva provocato un arresto cardiaco.

Il sindaco Matteo Nasciuti mercoledì aveva incontrato in Comune la 52enne per esprime gratitudine per il suo importante gesto. Ieri mattina Marianna ha poi ricevuto un’accoglienza speciale dai colleghi all’arcispedale Santa Maria Nuova. A complimentarsi con Corda, in forza al reparto di malattie infettive, sono stati la direzione dell’azienda Usl Irccs di Reggio e il presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche Stefano Colognese.

"Marianna ha agito – dice Colognese – non soltanto mettendo in pratica le straordinarie competenze che contraddistinguono la nostra professione, ma dimostrando un’incredibile prontezza, lucidità, responsabilità, capacità decisionale".

"È stata in grado di trasformare anni di preparazione e impegno in un’azione che incarna pienamente i valori fondanti della professione infermieristica: umanità, competenza, empatia, altruismo e senso del dovere – aggiunge –. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta rappresentati da professionisti di questo calibro: un valore inestimabile per tutta la comunità".

m. b.