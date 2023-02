"L’Ausl mi dia la cartella clinica"

L’Ausl sbaglia a redarre una cartella clinica e le prescrizione mediche di una donna di 86 anni, malata e fragile, invalida al 100%. Il figlio se ne accorge e chiede la rettifica, ma dopo 3 mesi non ha ancora ricevuto i documenti corretti nonostante decine di telefonate, svariate visite negli uffici Ausl, e nonostante abbia pure mosso i propri avvocati. Una vicenda di malaburocrazia, ma che avrebbe potuto trasformarsi in malasanità se la donna avesse assunto una terapia sbagliata "Mia madre lo scorso 18 novembre venne ricoverata prima al pronto soccorso di Reggio per poi essere trasferita al Magati di Scandiano - spiega Paolo S. di Gattatico -. Ho richiesto e dopo circa un mese ritirato la cartella clinica, ma ho riscontrato che vi era un primo evidente errore: le avevano attribuito un codice fiscale diverso. Nessuno dei due ospedali si era accorto di tale grave errore, nonostante mia madre fosse anche stata identificata con i braccialetti. Mi avevano inoltre rilasciato un foglio dove dichiaravano la presa in carico con codice errato". Paolo S., poi, ha esaminato la cartella clinica: "Presentava molti gravi errori nelle diciture". Ad esempio, l’anziana risulta non vaccinata né contro il Covid né contro l’influenza, quando invece ha copertura vaccinale completa. Oppure viene indicato un medico di famiglia da tempo in pensione, o addirittura si prescrivono 2 gocce di un medicinale quando la donna dovrebbe assumerne 12. Il figlio ha chiesto indignato la rettifica ma "non ho ancora la nuova cartella a distanza di 3 mesi circa, nonostante varie telefonate anche con la direzione dell’Ausl Irccs. Mi invitano sempre ad aspettare dicendo che la nuova cartella sembra pronta, ma al momento non ho ancora niente in mano. Se mia madre avesse bisogno di essere ancora ricoverata in ospedale, non potrei esibire nulla".

Francesca Chilloni