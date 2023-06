"L’Ausl non brilla per autonomia" Cgil all’attacco sui tagli alla sanità

di Giulia Beneventi

La manifestazione di domani a Roma, a cui prenderà parte anche Cgil Reggio, non vuole solo "mettere al centro la salute pubblica, nella cura e nella prevenzione", intende anche fare luce "sull’attacco senza precedenti che questo governo sta attuando nei confronti del servizio sanitario pubblico" ha spiegato ieri il segretario generale di Cgil Reggio, Cristian Sesena.

"Il tempo della convegnistica è finito – precisa riferendosi al convegno ‘Sanità pubblica da salvare’ organizzato sempre ieri da Cisl a Reggio –. Una lodevole iniziativa, ma l’analisi dei problemi è già stata fatta. Scenderemo in piazza con altre 60 associazioni che reclamano la sanità pubblica come elemento di coesione sociale". All’incontro erano presenti anche i segretari Cgil Luca Chierici, Marika Todaro e Davide Mariotti, per anticipare la partecipazione di oltre 500 reggiani alla protesta romana; la partenza sarà dalla stazione Mediopadana e chi fosse interessato ai biglietti del treno può contattare la categoria sindacale di riferimento.

"Questo attacco del governo – torna sul punto Sesena – si nutre di mancati finanziamenti, oltre alla scarsissima reperibilità del personale legata anche a condizioni contrattuali pessime". Fin qui, purtroppo, non è nulla di cui non si sia già parlato negli anni passati. E secondo la Cgil è senza precedenti "perché continua anche dopo la pandemia, che dovrebbe aver insegnato qualcosa ma pare non sia così" dice Sesena.

La minaccia vera, per Cgil, è quella che "mira a un modello sanitario con un pubblico riservato solo a chi non può permettersi di meglio, e un privato che sempre di più si sostituisce al pubblico. È una deriva di fronte alla quale servono risposte chiare, anche in termini di occupazione sul medio e lungo termine".

Le frequenti denunce che il sindacato rileva su visite mediche bloccate ("In alcuni casi si arriva anche a due anni d’attesa", riferisce Sesena), la riforma regionale del comparto emergenza-urgenza che "rischia di essere pericolosa se non supportata da azioni mirate", o ancora i pronto soccorso recentemente riaperti ma con personale ‘a gettone’: tutto questo dipinge un quadro provinciale preoccupante, pur rientrando nel contesto emiliano-romagnolo che - per ora - è citato come uno dei più virtuosi in Italia.

"L’esempio della Lombardia – continua Sesena – avrebbe dovuto fare da scuola durante l’emergenza sanitaria, e invece sta tornando a essere un modello". Non ultimi tra i motivi della mobilitazione sono gli infortuni sul lavoro: un totale di 1.789 in provincia (nessuno di questi mortale) nei primi quattro mesi del 2023, in lieve calo del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Scendere in piazza, in definitiva, significa per Cgil mettere in chiaro che "serve una sanità che non guardi a una singola porzione di territorio e alle esigenze che emergono solo nel contingente. Ed è anche il momento di dire che le Regioni e le istituzioni tutte prendano posizione: o fanno la loro parte nella lotta, oppure è ora che escano dall’ambiguità".

Lo stesso vale per l’azienda Usl di Reggio "che sicuramente deve stare a quelle che sono le direttive regionali – premette Sesena – ma quelle stesse direttive vanno poi calate sul territorio: in questo l’Usl non brilla di autonomia e troppo spesso si comporta da semplice esecutrice. Dall’azienda col maggior numero di dipendenti in provincia, ci aspetteremmo di più".

Giulia Beneventi