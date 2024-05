"L’Ausl non ha più disponibilità di carrozzine"

"Sono andata all’ospedale di Oglio Po il 20 maggio per accompagnare mio marito Antonio Mori, 66 anni, costretto alla carrozzina dopo un ictus. Mi sono accorta che le gomme della sedia a rotelle erano scoppiate". È cominciata così la peripezia di Catia Silva, ex consigliere di Brescello nota per le sue battaglie per la legalità, che denuncia di essere a oggi senza una carrozzina pieghevole sostitutiva fornita dell’Ausl: "Mi sono rivolta al medico di base che ha stilato la domanda per chiedere un’altra sedia a rotelle, dato che quella di mio marito è inservibile. Poi il 22 sono andata all’Ausl di Guastalla per consegnare la richiesta: mi è stato detto che sarei stata ricontattata. Fino a lunedì non ho ricevuto telefonate, poi ho chiamato io: mi è stato riferito che non vi è disponibilità neppure di una carrozzina pieghevole e che non è stato fatto neppure un appalto".

Dopo un ulteriore contatto telefonico, nel frattempo Silva ha chiesto in prestito una carrozzina da un conoscente. Racconta di essere stata chiamata ieri da un tecnico che le ha chiesto di inviarle foto della sedia a rotelle per verificare se ha pezzi di ricambio: "Ma se non fosse riparabile, dovrò ripresentare un’altra domanda". Silva lancia un interrogativo pubblico: "Possibile che la sanità pubblica non sia in grado di fornire una sola carrozzina pieghevole almeno sostitutiva?".

al.cod.