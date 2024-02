L’Ausl raddoppia. Inaugurato nuovo Cau: "Già 1.300 accessi nel punto di Correggio"

Attivo ormai da fine dicembre, con una media di trentacinque accessi al giorno, è stato ufficialmente inaugurato ieri mattina il Cau di Correggio, il Centro di assistenza urgenza allestito nell’area dell’ex pronto soccorso. Dopo il taglio del nastro tricolore, alla presenza dei vertici dell’Ausl, con il direttore generale Cristina Marchesi, insieme all’assessore regionale Raffaele Donini, i coordinatori del reparto hanno confermato gli oltre 1.300 accessi registrati finora, con l’86% dei pazienti che ha concluso nello stesso Cau il percorso diagnostico, senza doversi recare al pronto soccorso. "In pratica – ha dichiarato Donini – a livello regionale abbiamo registrato un calo del 6% delle presenze al pronto soccorso, proprio grazie all’attivazione dei Cau". Si tratta di strutture sanitarie che devono occuparsi di patologie e situazioni cliniche non gravi, cercando dunque di togliere carichi di lavoro ai pronto soccorso. Nel fornire i numeri del Cau di Correggio, la coordinatrice della struttura, Marina Greci, ha evidenziato pure come un 5% di pazienti del Centro di assistenza urgenza ha invece proseguito accertamenti attraverso un percorso di specialità mirato. Resta però quasi il 10% di pazienti che è stato poi trasferito dal Cau a un pronto soccorso ospedaliero. Una percentuale alta, rispetto al 5% del Cau di Reggio, dovuto soprattutto al fatto che in provincia restano molti i cittadini che non seguono il previsto triage preliminare telefonico, ma si recano direttamente alla sede del Cau. A quel punto, per i trasferimenti, vengono spesso utilizzate ambulanze dell’Emergenza-urgenza, lasciando così temporaneamente "sguarnite" le zone di competenza. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco correggese Fabio Testi, gli altri sindaci dei Comuni della Pianura Reggiana, rappresentanti della Regione, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, oltre a medici, infermieri e tecnici che lavorano nel reparto ospedaliero. L’assessore regionale Donini ha poi annunciato l’intenzione di ampliare l’orario di attivazione dei Cau, passando dalle attuali 12 ore alle future 16 ore di apertura ogni giorno.

Antonio Lecci