L’autista scarica i rifiuti e salva il compattatore dal rogo

A fuoco un automezzo addetto al trasporto dei rifiuti domestici, salvato dall’incendio il camion grazie all’abilità del conducente, rimasto illeso. L’evento, che poteva anche dare luogo ad una situazione drammatica, è accaduto ieri mattina lungo la statale 63 nei pressi del bivio per Felina, lato sud. L’automezzo carico di rifiuti stava viaggiando in direzione di Castelnovo Monti quando alla fine della variante di Felina, l’autista ha visto uscire del fumo dal cassone. Resosi conto di quello che stava accadendo, si è fermato in uno spazio a destra ed ha subito scaricato i rifiuti che stavano prendendo fuoco; allertati i vigili del fuoco, si è allontanato mettendo in sicurezza l’automezzo. Subito dopo sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla bonifica dell’area. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per il controllo del traffico sulla statale 63.

s.b.