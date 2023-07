L’auto brucia in cortile e innesca la fuga di gas

Momenti di paura per un’auto a fuoco domenica notte in via Serraglio a Cacciola: l’incendio ha causato anche una fuga di gas dopo che le fiamme si sono propagate nei contatori del gas.

La macchina, una Peugeot 3008 di proprietà di un uomo di 65 anni, era parcheggiata nelle pertinenze del cortile di un condominio.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco arrivati urgentemente dal comando di Reggio: i pompieri hanno poi prontamente spento le fiamme, divampate per cause in corso d’accertamento.

Sul posto sono giunti pure i carabinieri della tenenza di Scandiano. Completamente distrutta l’auto.

Le fiamme hanno inoltre interessato la parete del condominio, annerita dopo l’incendio.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento del mezzo.

Sono in corso di esatta valutazione i danni provocati dal rogo che ha anche intaccato i contatori del gas causando una perdita di gas metano di rete. Il preoccupante problema è stato risolto dai vigili del fuoco che hanno quindi messo in sicurezza la zona e hanno dunque riportato la situazione sotto controllo evitando ulteriori danneggiamenti e pericoli.

In via Serraglio gli uomini della centrale del 115, che ha rapidamente coordinato l’emergenza inviando subito i propri mezzi, hanno operato con due squadre. I militari dell’Arma hanno intanto iniziato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, per cercare di accertare con chiarezza i fatti avvenuti l’altra notte a Cacciola di Scandiano.

