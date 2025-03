L’auto della Polizia locale tamponata mentre accorre per i rilievi

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio per un incidente accaduto in via Bedollo, lungo la strada provinciale tra Fabbrico e Rolo, dove un’autovettura è finita fuori strada, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Ma per il recupero in sicurezza della vettura sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla, insieme al personale dell’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, che ha portato il conducente ferito in ospedale, per le medicazioni. Inoltre, mentre si recava sul luogo per i rilievi, un’auto di servizio della Polizia locale è stata tamponata da un veicolo, con danni alla vettura ma senza conseguenze per le persone.

Gli agenti a bordo della vettura sono usciti praticamente illesi dallo schianto.