L’auto sbanda e trancia una condotta del gas

L’auto che sbanda, si ribalta fuori strada, ma trancia pure una condotta del gas. Situazione di massima allerta, ieri pomeriggio a Villanova di Reggiolo, in via Moglia, vicino al casello dell’A22. Una Mercedes è uscita di strada, provocando la rottura della condotta e la copiosa perdita di gas, avvertita anche da lontano non solo per l’odore ma anche per il forte sibilo dovuto alla pressione. In caso di incendio o esplosione si sarebbero rischiate conseguenze gravi. Il conducente dell’auto ha riportato traumi non gravi ed è stato trasportato in ospedale per le medicazioni. Ma sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco per "nebulizzare" con acqua l’area della perdita in attesa dei tecnici Ireti per bloccare la condotta del gas. Nel frattempo, per ovvi motivi di sicurezza, il traffico in via Moglia e strade limitrofe è stato bloccato da polizia locale e carabinieri. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è stata riportata in sicurezza, permettendo di smaltire le lunghe code che si erano formate nella zona.