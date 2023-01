L’auto si cappotta e finisce nel canale Un uomo si salva, ma ha rischiato di annegare

Ha rischiato la vita il conducente che giovedì notte ha perso il controllo della propria vettura ed è finito cappottato dentro al canale - pieno d’acqua - che costeggia strada Beata Vergine della Sedia. Per fortuna la posizione in cui l’auto si è fermata non ha bloccato le portiere ed è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, seppure ferito, stordito e bagnato di acqua gelata. Sul posto un’ambulanza (che ha portato l’uomo in ospedale in codice rosso), i pompieri di S.Ilario e i carabinieri di Quattro Castella.