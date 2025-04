L’auto vola in fondo all’argine

Una donna di 60 anni, abitante a Cavriago, è rimasta ferita in una sbandata in auto avvenuta l’altro pomeriggio sull’argine del Po a Gualtieri, all’altezza dell’incrocio con viale Po. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, si è verificata la sbandata, con l’auto finita in fondo all’argine, dalla parte della zona golenale. Per fortuna la vettura non si è ribaltata. Sono arrivati gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla coi vigili del fuoco. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata al pronto soccorso guastallese, in condizioni non gravi.