"L’autovelox sta funzionando La situazione è già migliorata"

di Matteo Barca

"Siamo soddisfatti perché i mezzi in transito hanno già ridotto la velocità come anche i passaggi dalla strada, ma ora è fondamentale anche realizzare i lavori sulla banchina stradale che presenta dislivelli importanti". Parole pronunciate da Brunella Romani, referente del comitato di residenti di via Molinazza dopo che il Comune ha annunciato in questi giorni che in via Molinazza a Fellegara, strada teatro di incidenti mortali, saranno operativi due autovelox voluti dall’amministrazione per ogni senso di marcia. Da tempo i cittadini chiedevano provvedimenti al Comune.

"La situazione è già ora migliorata – sottolinea Romani – in quanto la velocità delle auto è diminuita e il transito dei mezzi è calato. Sicuramente il tutor, come già richiesto nel passato, risolverebbe completamente il problema della velocità. Il sindaco ha intanto annunciato, oltre ai velox, due dossi: è un’ottima idea". Nasciuti ha infatti garantito che nei prossimi mesi saranno messi in programma altri interventi tra cui due attraversamenti rialzati: uno tra via Molinazza e via Mabrazza e uno di fronte alla chiesa della Madonna della Neve. "Al momento promuoviamo – evidenzia Brunella Romani – i due velox e i quattro indicatori luminosi che avvisano delle velocità elevate". Il sindaco ha anche assicurato che entro fine mese verranno effettuati i lavori sulla banchina stradale che presenta ad oggi alcuni dislivelli importanti. Sarà inoltre posizionato, dove necessario, un guard rail sul lato del canale. "Confidiamo ovviamente nel rispetto dei tempi – osserva sempre Romani – anche per l’operazione relativa alla sistemazione definitiva dei dislivelli e non come è avvenuto nel passato con soluzioni non idonee e provvisorie. Il dislivello laterale è stato tra le cause, oltre alla velocità, dei sinistri". In questi anni a Fellegara non sono mancate le polemiche per la pericolosità di via Molinazza. "Abbiamo ‘combattuto’ – ricorda la referente del comitato – con proteste e proposte all’amministrazione comunale per la nostra grande preoccupazione dopo i gravi incidenti in via Molinazza. Recentemente ricordo che su quest’arteria si sono verificati due schianti mortali in soli tre mesi. Continueremo comunque a prestare la massima attenzione in futuro per i miglioramenti annunciati dal Comune".