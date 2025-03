L’autrice . Grazia Verasani alle 18 all’Arco

Questo pomeriggio, alle 18, Librerie.coop All’Arco propone un incontro con Grazia Verasani, che presenta il suo nuovo "Iris di marzo". Dialoga con l’autrice Massimo Carloni. L’investigatrice privata Giorgia Cantini viene ingaggiata da Teresa Palazzo, una madre quarantenne, per sorvegliare il figlio Libero, un adolescente che è entrato a far parte di una baby gang di quartiere. Non sa immaginare il suo futuro, e insieme agli amici sperimenta alcol e droghe in notti di noia e rabbia più o meno soffocata. Ingresso libero.