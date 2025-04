L’Avis compie il mezzo secolo. Una mostra ripercorre la sua storia

L’Avis comunale santilariese quest’anno compie 50 anni. Per l’occasione sono state organizzate numerose iniziative, a partire dall’allestimento di una mostra fotografico-documentaria visitabile nella sede di via Fellini al sabato mattina (ore 10-12, su prenotazione: 0522 672487). Inoltre ai primi di aprile è iniziata la riqualificazione della rotatoria di Via Fellini, dedicata alle associazioni Avis, Aido, Admo e Croce Bianc, che hanno la propria sede a poca distanza. L’inaugurazione è in programma il 29 giugno, in occasione della grande festa del 50° anniversario dalla nascita dell’associazione dei donatori di sangue. A portare avanti l’organizzazione delle celebrazioni - oltre all’attività solidale - è una nuova dirigenza. Sono state infatti recentemente rinnovate il consiglio direttivo e le cariche sociali di qui al 28.

Ecco i nomi: presidente Pietro Micucci; vice presidente Massimo Melloni; segretario Rossano Fontanesi; amministratore Roberto Codeluppi; consigliere Avis provinciale Massimo Stocchi. I consiglieri sono: Valerio Armani; Mada Beye; Daniele Calestani; Alda Campani; Giada Gambetti; Danjel Lika; Giorgio Medici; Nicolò Menozzi; Donato Messena; Lorenzo Ruggiero. Vasco Rosi è stato nominato addetto contabile e di bilancio. Tra gli obiettivi superare la raccolta del ’24 (sono aumentati i donatori), arrivando a quota 300 sacche di plasma e 370 di sangue.

f.c.