L’Avis in festa per attirare giovani

Cosa c’è di meglio di una festa, tra sport e spettacolo, per invitare i giovani ad aderire al mondo del volontariato?

Ci prova l’Avis, che al palasport di Guastalla ha organizzato una festa dedicata soprattutto ai giovani, coinvolgendo le società sportive Kyoto Center, Us Saturno e Guastalla Calcio. "Avis Day Giovani" ha previsto esibizioni sportive, di danza, ma anche momenti informativi sull’alimentazione e sulla tutela della salute. E un medico è rimasto a disposizione per controllare i livelli della pressione e per dare utili consigli per una buona salute. Protagonisti della giornata i giovani atleti, il pubblico e il mondo del volontariato, soprattutto per ribadire i legami tra lo sport, la salute, la donazione e il valore fondamentale della solidarietà, con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’altruismo.