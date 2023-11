L’Avis in festa per i suoi primi 40 anni

Si prepara a festeggiare i quarant’anni di vita, l’Avis di Bagnolo, con un evento in programma per domenica 12 novembre. Si inizierà alle 10 con la celebrazione della messa per proseguire alle 11 con il corteo dei labari e la deposizione di fiori al monumento dei Martiri del Torrazzo. Il corteo sarà accompagnato dagli sbandieratori della Contrada della Corte di Quattro Castella. La festa si sposterà poi alla Ctl per il pranzo sociale, il taglio della torta e le premiazioni dei donatori benemeriti. Sarà possibile inoltre ricordare questi primi quarant’anni rivissuti in un percorso fotografico curato da Paola Casali e Andrea Baraldi, dal titolo "Non è una sola goccia. Frammenti di una storia bagnolese di dono e solidarietà".

Martina Bassi, presidente dell’Avis locale, si dichiara "orgogliosa ed emozionata nel festeggiare questa ricorrenza, soprattutto per la rinascita di questa sezione che, dai 20 soci del 2019 conta oggi ben 220 donatori e soci volontari, fra cui la maggioranza sono giovani e donne sotto i 35 anni". E stasera alle 20,45 al teatro di Novellara la premiazione del progetto "Avis premia impegno e volontariato", con le sezioni Avis della Bassa reggiana.