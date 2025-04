L’Avis provinciale rinnova il suo esecutivo: "Continua la missione"

Una nuova squadra, la stessa missione: dona sangue, dona vita. Avis provinciale di Reggio Emilia annuncia con grande entusiasmo l’elezione del nuovo comitato esecutivo per il quadriennio 2025-2028, avvenuta presso la Casa del Dono, cuore pulsante della solidarietà reggiana. "Una squadra rinnovata, composta da volontari appassionati, competenti e determinati a continuare – con ancora più energia – il cammino della nostra associazione", scrivono in una nota. Alla guida, viene confermato Alberto Carretti nel ruolo di presidente, "una scelta di continuità e solidità che consolida il lavoro svolto nel precedente mandato, proiettando Avis verso nuove sfide con uno sguardo sempre attento al futuro. Il nuovo Comitato si pone obiettivi ambiziosi: aumentare il numero di donatori di sangue e plasma, potenziare la rete dei ‘donatori di tempo’, vera linfa vitale dell’associazione, e rafforzare la presenza capillare sul territorio provinciale".

"Tra le priorità – continua la nota di Avis – , anche l’impegno a sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza della donazione di plasma, fondamentale per raggiungere l’autosufficienza nazionale e garantire cure salvavita a chi ne ha bisogno. Questo nuovo ciclo si apre all’insegna della passione, dell’impegno e della responsabilità sociale. Avis Provinciale Reggio si conferma così un punto di riferimento imprescindibile per tutta la comunità, un presidio attivo di solidarietà e salute. In bocca al lupo al nuovo comitato esecutivo!". Ecco la nuova squadra: Rosanna Giuffrida – Avis Comunale di Reggio Emilia ODV; Marco Castagnetti – Avis Comunale di Montecchio; Avis Provinciale di Reggio Emilia; Giorgio Paterlini – Avis Comunale di Reggio Emilia; Stefano Pavesi – Avis Comunale di Guastalla; Alberto Carretti – Avis Comunale di Bibbiano; Andrea Zini – Avis Comunale di Castelnovo ne’ Monti; Giovanni Raffaele Bonini – Avis Comunale di Casina; Francesco Mora – Avis Comunale di Bibbiano; Enrico Spallanzani – Avis Comunale di Rubiera; Alberto Carpi – Avis Comunale di Gattatico; Andrea Pallini – Avis Comunale di Correggio; Iller Reggiani – Avis Comunale di Cavriago.