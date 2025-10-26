L’Avo ‘chiama’ gli studenti: "Venite in missione con noi"

Il cuore civico di Reggio, la sala Tricolore, ha ospitato l’evento celebrativo per la 17esima Giornata nazionale Avo (Associazione volontari ospedalieri), con la responsabile Marisa Monticelli, e interamente dedicata al valore cruciale del volontariato, del suo impatto concreto nel nostro sistema di welfare, e delle relazioni che curano. L’occasione, che celebra 41 anni di attività dell’associazione nella città, ha visto la partecipazione del sindaco Marco Massari e dei rappresentanti del settore sanitario (Lombardi e Lacerenza della Rianimazione Irccs) e del sociale (Giulia Notari di Asp). Fulcro della giornata è stata la presentazione del progetto ‘Volontari insieme A VOi’, un’iniziativa che mira a trasmettere i valori del volontariato e dell’empatia alle nuove generazioni, coinvolgendo attivamente le scuole dell’infanzia e primarie, con già 3851 alunni coinvolti. L’Amministrazione ha espresso un "grazie sincero" ad Avo, per il suo "impegno silenzioso ma prezioso". Il sindaco ha sottolineato la "parte integrante nel processo di cura", portando conforto alle famiglie e sollievo ai pazienti in condizioni di fragilità. L’obiettivo della Giornata non è solo la celebrazione, ma un invito a continuare a operare per una società "più giusta, umana, solidale e accogliente", all’insegna di "gratuità, ascolto e vicinanza. Con la stessa intenzione di sempre: esserci. In una società che ha bisogno soprattutto di cuore".

L’importanza di integrare il fattore umano nella pratica clinica è emersa con forza dalle testimonianze dirette degli operatori e dei volontari: Silvia, volontaria in Pediatria, ha parlato della sua esperienza, sottolineando come l’offerta del suo tempo e la conoscenza del mondo infantile si tramutino in un "circolo continuo" in cui il "bene genera bene", e che aiuta "a sperare in un mondo migliore"; Giulia, referente in Terapia Intensiva, ha raccontato la genesi di un servizio nato durante il Covid "allo scopo di rendere più umano il reparto". Questo gruppo di volontari, con i suoi "duemila passi al giorno in reparto", ha accolto più di diecimila familiari. La testimonianza più commovente è stata quella relativa a Paolo, un uomo di quarant’anni in Rianimazione per arresto cardiaco. Mentre l’équipe medica lottava per salvarlo, un’operatrice rifletteva: "Sento che c’è qualcosa che manca. Ogni paziente è molto di più di un semplice caso clinico". L’identità di Paolo – fratello, marito, e papà di Tommaso, un figlio di tre anni – ha trasformato il caso clinico in un uomo, fatto di storie, memorie, affetti e promesse. Queste narrazioni, dove si cerca di vedere le persone oltre il corpo, confermano che l’impegno Avo è essenziale per trasformare un luogo di assistenza in un luogo di cura integrale. La ‘promessa’ finale è quella di continuare a integrare questi gesti di umanità nella pratica clinica quotidiana.