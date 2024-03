Lavoratori fragili. Confcooperative stanzia un fondo da mezzo milione

A pochi giorni di distanza dall’intervento di mezzo milione di euro riguardante il sostegno alla nascita di start up cooperative under 35, Confcooperative lancia un nuovo finanziamento destinato a rafforzare, attraverso le cooperative sociali, l’inclusione lavorativa e l’integrazione sociale di persone svantaggiate. Proprio questo, infatti, è l’obiettivo della call “Inclusione.coop”, con la quale Fondosviluppo, il fondo nazionale di solidarietà di Confcooperative, mette a disposizione 500.000 euro per supportare percorsi di inserimento lavorativo qualificato per le persone più fragili nell’approccio al mercato del lavoro. "Nella realtà reggiana – sottolinea il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi – è presente una delle più forti reti nazionali della cooperazione sociale impegnata nell’inclusione lavorativa; a fianco delle tante attività laboratoriali socio-occupazionali per i disabili, i lavoratori svantaggiati certificati inseriti nelle nostre coop sociali sono oltre 300, cui se ne aggiungono una cinquantina che, pur non essendo certificati, presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro".