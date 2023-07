Lavoratori in sciopero alla Bosch

Sciopero di 8 ore ieri alla Bosch Rexroth Oil Control di Vezzano, l’azienda metalmeccanica con sedi anche a Nonantola e Pavullo. "Nella sede di Vezzano operano circa 330 dipendenti – dice Simone Vecchi, segretario provinciale della Fiom Cgil –. Ieri è avvenuto uno sciopero di 8 ore nei tre stabilimenti con i lavoratori che avevano votato in assemblea un pacchetto di 20 ore di sciopero. A Vezzano, nel reparto produttivo, c’è stata un’adesione quasi totale". Fiom Cgil chiede all’azienda di "aprire il dialogo e ascolto delle richieste dei lavoratori". Vecchi spiega che le motivazioni della protesta sono per il "mancato accordo sugli obiettivi del premio risultato 2023, percorsi di stabilizzazione, accordo straordinari e purtroppo constatiamo un peggioramento per le relazioni sindacali e minore ascolto dei rappresentanti dei lavoratori". Alla Bosch di Vezzano la scorsa settimana si era già tenuto uno sciopero di due ore.

m. b.