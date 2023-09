Lavoratori licenziati,stamattina presidiodavanti alla prefettura

Adl Cobas non molla e annuncia che stamattina si svolgerà un presidio dei lavoratori licenziati Movinlog spa operanti nell’appalto Grissin Bon spa dalle ore 10 alle ore 13 davanti alla Prefettura. La vicenda riguarda diciotto dipendenti della Movinlog licenziati dopo una breve ma dura trattativa. Il sindacato parla di "appalto irregolare", facendo notare che i 18 nel corso degli anni hanno sì cambiato varie aziende ma sempre operando nei tre magazzini Grissin Bon del nostro territorio. Il sindacalista Silvio Rosati afferma che in Grissin Bon per i 18 vi sia stata una modalità di lavoro che configurerebbe la somministrazione di manodopera non adeguata e che "l’appalto non è da considerarsi genuino".