Lavoratori messi in ferie. La Cgil: "Subito un tavolo"

Sembrano esserci univoci obiettivi, tra i vertici dell’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, riguardo la tutela degli addetti della I.Blu, azienda che sarà costretta a un lungo periodo di chiusura forzata per poter far fronte ai danni lasciati dal furioso incendio divampato l’altra mattina presto nei capannoni della sede di via Alighieri a Cadelbosco Sopra. Subito dopo l’episodio, mentre ancora si stava provvedendo a domare le fiamme, i sindacati Filctem Cgil e Adl Cobas hanno chiesto adeguati provvedimenti per la tutela dei circa settanta lavoratori impiegati alla I.Blu. I vertici aziendali, con l’amministratore delegato Roberto Conte, annunciano di aver avviato le procedure per garantire nell’immediato la loro tutela anche se, necessariamente, per i primi giorni della prossima settimana e per il personale non impegnato comunque in attività indispensabili dell’impianto, verrà fatto uso delle ferie e dei permessi disponibili. Già da domani, con gli approfondimenti necessari sulla situazione, dovrebbero iniziare le valutazioni necessarie per risolvere la problematica legata agli effetti dell’incendio. Le intenzioni annunciate dall’azienda sembrano trovare il consenso dei sindacati: "Accogliamo con favore le parole dei vertici di I.Blu – commenta Andrea Costi della Filctem Cgil reggiana – ma chiediamo che si agisca in modo concreto, già da subito, convocando un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per poter discutere al più presto della situazione e di come agire. Non crediamo che sarà possibile riassorbire in altre mansioni tutti i circa settanta lavoratori di I.Blu. Dunque, occorrono delle soluzioni alternative, compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali, in attesa delle decisioni legate alla riattivazione dell’azienda. Già dai prossimi giorni chiediamo di essere convocati".

Pure su questo aspetto l’azienda sembra andare incontro ai sindacati, garantendo "massima attenzione" alle relazioni con le organizzazioni che rappresentano i lavoratori. Occorre poi capire se I.Blu riaprirà nell’attuale sede o se si deciderà per una delocalizzazione. Ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, spostando così l’impianto in un’area distante da centri abitati e quartieri residenziali.

