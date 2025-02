Lavoratori sotto choc: "Da un giorno all’altro la vita si è sconvolta"

Sono straniti, i lavoratori dopo l’assemblea. Vivono come in un limbo, ancora increduli dello tsunami che li ha schiacciati. "Siamo vivendo un lutto, per noi era una seconda casa - spiega l’operaia Antonietta Caruso -. Siamo sotto choc: una cosa è che ti dicano che ci sono difficoltà e che l’anno prossimo non avrai più il posto, un conto è trovarsi così da un giorno all’altro. Nel bene e nel male, l’organizzazione della nostra vita ruota attorno al lavoro. Sono ad Inalca da 7 anni ed è stata la mia prima occupazione quando sono salita da Napoli. Non posso andare in trasferta: ho una bimba di 3 anni. Non me la sento di star lontana da lei 10-12 ore al giorno". Pessimista Barbara Pedroni, che afferma: "Secondo me il sindacato è in alto mare, e Cremonini non ricostruirà a Reggio al 99%. Siamo spaventati".

Durante l’assemblea ha fatto un appello: "Abbiamo molta esperienza e se ci sono aziende alimentari che possono riassorbirci, per non farci andare in cassa prendano noi invece che degli interinali. Siamo soprattutto donne: anche il sindaco e le istituzioni devono capire che abbiamo problemi a spostarci a Piacenza o Modena".

Sconsolato anche Giuseppe Mainoni: "Lavoro in produzione da 23 anni. Ancora non vedo risposte sui temi che ci preoccupano di più: anche sulla trasferta, manca l’offerta dell’azienda. Aspetto che sia messa nero su bianco". "Siamo delusi: purtroppo la scelta non c’è, bisogna aspettare - dice Walid Mehchi, oggi sotto Gescar, 25 anni in via Due Canali - Ho dato la mia totale disponibilità. Sto andando a Modena: 10-11 ore fuori casa, ma ho delle responsabilità, una famiglia… Vedremo col tempo se cambierà qualcosa. Siamo tutti in brutte condizioni, speriamo nel futuro".

Un altro veterano è Angelo Donnarumma: " Unipeg, Unibon… me le sono fatte tutte. Sono lì da quasi 31 anni. Sono un disossatore, abbiamo una professionalità ricercata e sto già lavorando a Modena, dove è arrivato lavoro extra. Abbiamo fatto delle macchinate, mentre l’azienda si organizza per darci una mano. È dura ma ci sono abituato: quando ho iniziato facevo il pendolare da Milano tutti i giorni". Al polo opposto il 18enne Giulio Girotto, interinale: "Nessuno mi ha dato informazioni chiare, non so cosa fare. Anche la mia agenzia non sa nulla. Per me era un buon lavoro, avevo imparato a conoscere tutti. È una situazione completamente inaspettata. Questi quattro giorni a casa sono sembrati un’eternità".

"Hanno fatto male a convocare oggi l’assemblea – aggiunge – hanno detto tutti le stesse cose con diverse parole: Cig, rotazione, trasferimenti… Era meglio farla più avanti, con maggiori certezze. L’hanno convocata per darci tranquillità, ma non è servita". Luca Belli, da 18 anni in Inalca, esce dall’incontro "deluso. Da lunedì ricomincio per due settimane al reparto congelato. Io so gestire il magazzino, ma devono lavorare tutti. La trasferta? Non si possono spendere 300 euro al mese di carburante e non ti rimborsano nulla. Il futuro è incerto. Assurdo trovarsi così a 50 anni!". Gli fa eco la responsabile del magazzino Inalca, l’unica struttura rimasta in piedi: "Lunedì vado a Modena con la mia auto. Sono vicina alla pensione, lavoro qui da 26 anni. Emotivamente è una bruttissima situazione, l’ho sempre considerata una seconda casa e sono ancora incredula".

f.c.