"Lavoratrici di Max Mara. Un mio dovere incontrarle"

"In questo primo anno, la manifestazione antifascista del 30 marzo ha risvegliato un movimento che ha unito 42 sindaci della provincia e ben 150 associazioni. Un momento bellissimo". E’ partito così il bilancio di Marco Massari dopo oltre 365 giorni di mandato , il sindaco alla Festa del Pd ha ripercorso rettilinei e ’chicane’ del primo giro di boa anche per chiarire alcuni passaggi. E quell’adunata è stata messa in cima alle cose più belle. Significativo, per Massari, è stata anche l’accoglienza da parte della ‘macchina’. "Ho trovato sia a livelli di dirigenti, sia a livello del personale, delle persone molto preparate", ha spiegato il primo cittadino, che è stato intervistato dal direttore di Tg Reggio, Gabriele Franzini. Un tema importante è la cura della città. "Mai come in questa fase storica è centrale – ha rimarcato Massari –. Crescono le disuguaglianze. E questo governo non aiuta le amministrazioni e i sindaci. Abbiamo dovuto mettere a posto il bilancio non senza difficoltà, partivamo da meno 8 milioni di euro con tutti i tagli, è una manovra conservativa. E non privatizzeremo Reggio Children".

Sicurezza, città storica, stazione. "Stiamo sviluppando i progetti messi in campo dalla passata amministrazione, c’è il Pnrr con i suoi tempi. Ma stiamo dando continuità". Sui cambiamenti nella macchina. "I dirigenti che sono venuti da fuori sono molto qualificati, come quelli confermati. Abbiamo fatto l’incontro al Castello di Bianello con tutta la giunta, certo. Ma, vi do uno scoop, ne abbiamo fatto un altro in Comune prima di Natale – ha sottolineato il sindaco, davanti a una sala dibattiti ‘Raffaele Leoni’ gremita e alla sua squadra –. Abbiamo individuato alcuni temi su cui organizzarci, siamo uniti sugli obiettivi". Poi la sanità, affrontata da medico. "Il sottofinanziamento da parte del governo per la Sanità è una scelta politica, si spinge sul privato guardando al modello americano". Ribadita la cautela sulla retromarcia di Max Mara sul Polo della Moda. "Noi siamo disponibili a riprendere in mano il progetto, anche a modificarlo. Non è stato un lungo percorso urbanistico, ma molto breve. Non abbiamo mai tentennato, ed è un dovere ricevere lavoratrici e lavoratori: lo rifarei, è il mio dovere. Max Mara non applica il contratto nazionale di lavoro? Lo fa da sempre, è una scelta legittima, accordi sono stati trovati in altra maniera nell’interesse di tutti. Non è compito dei Comuni entrare nel merito delle vertenze sindacali". Infine Inalca. "Inalca ha ribadito che non ha intenzione di rifare un impianto a Reggio, i bisogni produttivi sono soddisfatti altrove. Seguiamo il tema occupazionale".

Paolo Rosato