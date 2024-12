"Lavorerò per accrescere la cultura della legalità"

Elena Mazzoni, ma è vero che il suo primo giorno da assessora lo ha passato fino al tardo pomeriggio a scuola?

Ride. "Tutto vero. Avevo il collegio docenti, ma sono contenta che questa nomina sia arrivata proprio nel mio mondo. Anche se formalmente non sono ancora insediata, il mio primo giorno di lavoro a in Regione sarà venerdì (domani, ndr)".

Come ha festeggiato?

"Ho pianto insieme ai miei bambini della scuola primaria di Reggiolo dove insegno e poi con i colleghi. È stato un turbinio di emozioni".

Lei è un po’ la sorpresa di questa giunta. Se lo aspettava?

"Avevo dato la disponibilità per entrare in una rosa di nomi proposti dal MoVimento. Quello che ci tengo a dire però è che in giunta non entra Elena Mazzoni, ma tutta la comunità del M5s che da anni si impegna su temi cruciali con un percorso di battaglie e valori condivisi".

Le deleghe che le ha assegnato de Pascale rispecchiano proprio i temi a voi più cari.

"Sì, sono temi che da sempre ci caratterizzano. Nessuno come noi in Italia si è speso per la digitalizzazione, basti pensare che siamo il primo partito che ha utilizzato strumenti virtuali come la piattaforma Rousseau. Così come sulla legalità e il contrasto alla povertà".

Quale sarà la vostra cifra distintiva in Regione?

"Crediamo di poter essere fonte di cambiamento e innovazione. De Pascale, col quale eravamo già in Amministrazione come M5s a Ravenna, ha apprezzato il nostro documento programmatico e ora sta a noi concretizzare le proposte".

Una priorità per ciascuna delle sue tre deleghe?

"Una trasformazione digitale e democratica in un territorio che è già all’avanguardia, basti pensare all’eccellenza del centro di supercalcolo. Riguardo alla legalità, dobbiamo aumentare la cultura e la coesione sociale con progetti concreti per sensibilizzare la cittadinanza. Infine per combattere la povertà, occorreranno misure anche per sopperire ai tagli del Governo".

dan. p.