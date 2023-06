Lavori a Gottano, è scontro sui fondi

A breve, si spera entro l’inizio della prossima settimana, riaprirà il collegamento della provinciale Sp57 tra Vetto e Ventasso, interrotto il 13 giugno da una frana all’incrocio di Gottano, presso il ponte Lonza. "I primi interventi, i più urgenti, per 24mila euro, sono già stati attivati e conclusi - dice la consigliera regionale Stefania Bondavalli (foto) -. Sono ora in corso lavori sulla scarpata di monte nei due Comuni (50 mila euro)". Si prevedono ulteriori interventi per la riduzione del rischio idrogeologico al km 1+900, a Ventasso, per 180.000 euro e lavori di messa in sicurezza delle scarpate al km2+400, a Vetto, per 150.000 euro. La Bondavalli afferma: "La Regione ha avviato un confronto, ad oggi con esiti interlocutori con il Governo, tuttora in corso. L’auspicio è che stanzi i fondi necessari".

Replica il consigliere capogruppo di opposizione dell’Unione e di Villa Minozzo, Massimiliano Coloretti: "Un consigliere di maggioranza non fa un’interrogazione, se vuole fare un intervento porta in Giunta la proposta di finanziamento. Da anni, ormai, non si fa più manutenzione, ma si aspetta l’emergenza perché così vengono stanziate risorse a volontà, mentre per la manutenzione è necessario programmare".

s.b.